16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 10:52 a.m. 10:52 a.m.

‘GAME OF THRONES’ RECIBE MAYOR NÚMERO DE NOMINACIONES A EMMY 2015

La serie “Game of Thrones”, de la cadena de televisión HBO, dominó las nominaciones para la 67 entrega de los Premios Emmy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias Televisivas (NATAS) de Estados Unidos, anunciadas hoy aquí. “Game of Thrones” obtuvo 24 nominaciones, incluyendo una en la categoría para la mejor serie dramática. Las nominaciones fueron anunciadas este jueves en una ceremonia conducida por el presidente y director general de NATAS, Bruce Rosenblum, por Uzo Aduba, actriz de la serie “Orange is The New Black” de Netflix, y Cat Deeley, anfitrión del programa “So You Think You Can Dance”, de la cadena de televisión FOX. “Esto fue realmente un año notable en la televisión”, dijo Rosenblum al enlistar los principales acontecimientos registrados en los últimos 12 meses. Entre ellos mencionó el 40 Aniversario del programa cómico “Saturday Night Live”, la jubilación del comediante David Letterman y la conclusión de la serie “Mad Men”. Las nominaciones de este año incluyen a dos mujeres afroamericanas, Viola Davis y Taraji P. Henson, como candidatas a llevarse un Emmy en la categoría de mejor actriz en una serie dramática. Estas nominaciones amplían la posibilidad de que por primera vez en la historia, una mujer afroamericana pueda ganar el premio en una de las categorías más competitivas de televisión. Además de “Game of Thrones”, otras series que acapararon las nominaciones este jueves fueron, “Better Call Saul”, “Downton Abbey”, “Patria”, “Mad Men”, “House of Cards” y “Orange is the New Black”. Los actores con nominaciones en la categoría de serie dramática incluyen a Jon Hamm por “Mad Men”, Bob Odenkirk por “Better Call Saul”, Kyle Chandler por “Bloodline”, Kevin Spacey por “House of Cards”, Jeff Daniels por “Newsroom” y Liev Schreiber por “Ray Donovan”. También fueron nominados, Taraji P. Henson por “Empire”, Viola Davis por “How to Get Away With Murder”; Claire Danes por “Homeland”, Robin Wright por “House of Cards”, Elisabeth Moss por “Mad Men” y Tatiana Maslany por “Orphan Black”. En la categoría de series de comedia, fueron nominadas las series “Louie”, “Modern Family”, “Parks and Recreation”, “Silicon Valley”, “Transparent”, “Unbreakable Kimmy Schmidt” y “Veep”. Entre los actores que fueron nominados por su trabajo en series de comedia se incluye a Lisa Kudrow, por “The Comeback”, Lily Tomlin por “Grace and Frankie”, Amy Schumer por “Inside Amy Schumer”, Edie Falco por “Nurse Jackie”, Julia Louis Dreyfus por “Veep” y Amy Poehler por “Parks and Recreation”. Además fueron nominados en esta categoría, Jeffrey Tambor por “Transparent”, Anderson Matt LeBlanc, por “Episodes”, Don Cheadle por “House of Lies”, Will Forte, por “The Last Man on Earth”, Louis C.K. por “Louie” y William H. Macy por “Shameless”. En la categoría de programas de televisión de variedad fueron nominados “Late Show With David Letterman,” que concluyo en mayo pasado tras transmitirse durante 22 años por la cadena de televisión CBS, junto con “Daily Show with Jon Stewart” y “Colbert Report”. La cadena de televisión por cable HBO obtuvo un total de 126 nominaciones en múltiples categorías para superar a cualquier otra cadena o canal televisión este año. La cadena de televisión ABC fue la que más se le aproximó al recabar 42 nominaciones, mientras que Netflix obtuvo 34 y Amazon Instant Video recibió 12. La 67 entrega de los Premios Emmy se efectuará el próximo 20 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles HORA CERO WEB