16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 12:09 p.m. 12:09 p.m.

CASI UNA DOCENA DE VUELOS COMERCIALES SOBRE NUEVA JERSEY REPORTARON RAYOS LÁSER

Once vuelos comerciales informaron que vieron láseres que les apuntaban el miércoles por la noche cuando volaban sobre New Jersey, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos Alrededor de la mitad de los incidentes se dieron cerca al Aeropuerto Internacional Liberty de Newark, mientras los otros ocurrieron en otros lugares en New Jersey –desde Robbinsville, cerca de la frontera con Pensilvania, hasta Ocean City, a lo largo del Océano Atlántico en la esquina sureste del estado– según la agencia. Tres aviones de American Airlines estaban entre los afectados, como también dos de JetBlue, uno de United, uno de Delta y uno de Republic. Cinco aviones informaron a los controladores de tráfico aéreo en la torre del aeropuerto Libertad de Newark "que los láseres apuntaban hacia ellos" entre las 10 p.m. y las 11 p.m. del miércoles, según Ron Marisco, un portavoz de las autoridades del puerto de Nueva York y de Nueva Jersey, las cuales se encargan del aeropuerto de Newark así como el de Kennedy y el de LaGuardia en Nueva York. "Los incidentes están bajo investigación", dijo Marisco. Aun cuando los llamados ataques láser ya se habían visto antes, estos están en aumento. La FAA dice que en el 2013 se reportaron 3.960 de esos ataques. Para efectos de comparación, solo se dieron 283 en el 2005. Parte de esto se deriva del hecho de que existen potentes láseres de mano que ahora se han vuelto más asequibles y generalizados, y algunas personas ahora acostumbran a dirigirlos hacia los aviones que pasan como si fuera un deporte. De hecho, la FAA dijo en febrero del 2014 que tales incidentes ocurren un promedio de 11 veces al día. Pero eso ocurre en todo el país, por lo que los 11 ataques reportados tan solo en Nueva Jersey, de hecho parecen sobresalir. El gobierno ha estado tratando de detener este tipo de ataques, y el FBI está liderando los esfuerzos por encontrar a los responsables. "Cuando es dirigido desde la tierra hacia un avión, el potente haz de luz de un láser de mano puede viajar más de una milla e iluminar una cabina, lo cual provoca que los pilotos se desorienten y queden cegados temporalmente", señala la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en su sitio web. "Los que han sido objeto de este tipo de ataques los han descrito como el equivalente de un flash de cámara que es disparado desde un auto completamente negro por la noche”. CNN EN ESPAÑOL