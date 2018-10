22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 8:36 a.m. 8:36 a.m.

SILVIO RODRÍGUEZ “CUBA SÍ, YANQUIS TAMBIÉN”

Al cantautor cubano Silvio Rodríguez nunca se le ocurrió que podría ser testigo de una reconciliación entre Estados Unidos y Cuba, y sugirió adoptar a partir de ahora la consigna de "Cuba sí, Yanquis también", tras asistir el lunes a la apertura de la embajada de Cuba en Washington, donde entre la multitud parecía uno más. Rodríguez dijo que cuando vio subir la bandera de su país en la embajada de Cuba en la capital estadounidense, recordó que en varias oportunidades expresó que esperaba poder responder a la famosa consigna "Cuba sí, Yanquis no" con la expresión "Cuba sí, Yanquis también". "Con '"Cuba sí, Yanquis también', quiero decir que más temprano que tarde podemos decir que somos todos válidos. Eso no implica en ningún tipo de claudicación, sino en entendernos para poder tener una posición positiva", comentó. "Creo que las cosas ahora deberán ser mejor que antes", añadió el autor de clásicos de la música latinoamericana como "Ojalá", "Sueño con serpientes" o "Canción del elegido". Entre la multitud aglomerada, Rodríguez, de 68 años, aclaró: "Mis relaciones artísticas, comerciales, o como quieras llamarles, nunca, nunca pasan por las cuestiones políticas. Son cosas separadas", dijo el compositor cubano, para añadir que "mis canciones no son hechas para encender fuego. Si las escuchas te darás cuenta". Entre sus discos más famosos se destacan "Días y Flores", "Mujeres", "Unicornio", "Tríptico", y más recientemente "Mariposas" y "Domínguez". END