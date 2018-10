CONTROL DE ARMAS, LA FRUSTRACIÓN MÁS GRANDE DE OBAMA

Una de las frustraciones más grandes del presidente Barack Obama es su inhabilidad para pasar una ley que restrinja el uso de armas, según le dijo a la BBC justo horas antes de un tiroteo en un teatro de Luisiana este jueves. “Si me pregunta cuál es el área donde siento que he tenido más frustración y obstáculos, es el hecho de que Estados Unidos sea una de las naciones desarrolladas del mundo donde no tenemos suficiente, sentido común, ley de seguridad contra armas”, dijo Obama. “Incluso de cara a repetidas matanzas masivas”. Los comentarios son especialmente notables después de que el jueves un hombre armado en Lafayette, Luisiana, disparara en un teatro durante la proyección de la película Trainwreck y matara a dos personas , hiriera a otras nueve y después se quitara la vida, según la policía. La policía identificó al sospechoso como John Russell Houser , un hombre de 59 años que había llegado hacía pocos días desde Alabama. El vocero de la Casa Blanca, Josh Ernest, dijo este viernes en la mañana que la consejera de seguridad nacional, Lisa Monaco, había informado a Obama durante el vuelo del Air Force One sobre el tiroteo. “El presidente le dijo a su equipo que lo mantuviera informado sobre la investigación y el estado de las víctimas del tiroteo”, dijo Ernest. “Los pensamientos y oraciones de todos en la Casa Blanca, incluidos los de la primera dama, están con la comunidad de Lafayette, Luisiana, especialmente con las familias de quienes murieron”. Tiroteos masivos y violencia han marcado la presidencia de Obama, como el de la representante republicana Gabby Gifforfds, en 2011, y el tiroteo masivo en Aurora, Colorado, en 2012. Uno de las súplicas más fuertes del presidente por el control de armas fue en diciembre de 2012, luego del tiroteo en la escuela primaria de Sandy Hook , donde murieron 20 niños de ese centro educativo. Pero el presidente dijo en BBC el jueves que no parará su trabajo en este campo. “Para nosotros no haber resuelto este asunto ha sido algo angustioso, pero no es algo en lo que yo vaya a dejar de trabajar en los últimos 18 meses”, dijo. CNN EN ESPAÑOL