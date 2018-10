24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 9:20 a.m. 9:20 a.m.

DOS EXPRISIONEROS DE GUANTÁNAMO ARRESTADOS EN BÉLGICA POR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TERRORISMO

Dos antiguos reclusos de la prisión militar de Guantánamo fueron fueron arrestados por la policía de Bélgica el miércoles en la noche en una operación contraterrorista dirigida a una red de reclutamiento para Al Qaeda en Siria. Los hombres fueron arrestados junto con otras tres personas en momentos en los que iban a robar una casa en la ciudad de Hoboken cerca de Amberes, le dijo un oficial contraterrorista belga a CNN. “Hemos desmantelado una importante red de reclutamiento para Siria”, le dijo el oficial a CNN. Uno de los prisioneros que estaba en Guantánamo fue identificado como Moussa Zemmouri, de 37 años, un hombre de nacionalidad marroquí nacido en Amberes, según anunciaron los fiscales este viernes. El otro es un argelino identificado como Soufiane A. que, según los investigadores, pasó algún tiempo en Siria. Ambos fueron acusados de participar en actividades de un grupo terrorista. A su vez, los cinco capturados fueron acusados de intento de robo a mano armada. Zemmouri fue liberado de Guantánamo en 2005 y escribió un libro llamado Inocente en Guantánamo, luego de regresar a Bélgica. Su caso fue ampliamente difundido por el grupo de defensa de prisioneros musulmanes JAULA, que ha insistido que él no tiene vínculos con el terrorismo. De acuerdo con un archivo de evaluación del detenido hecha en 2003 y publicado por el portal de WikiLeaks, Zemmouri fue transferido a custodia de Estados Unidos luego de ser detenido por la policía paquistaní después del inicio de la campaña de bombardeos de Estados Unidos en el otoño de 2001. El documento alega que él había sido entrenado un campo patrocinado por Al Qaeda, Durenta, ubicado en Khost, Afganistán. Además agrega que “reportes sensibles indican que el detenido es un alto miembro de la Comisión Teológica del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (MIFG por sus siglas en inglés)”. De acuerdo con una fuente belga, Zemmouri fue puesto bajo observaición tras su regreso a Bélgica. Los servicios de seguridad de ese país sospechan que el hombre entrega estímulos teológicos a varios miembros antiguos del MIFG que dejaron de luchar la Jihad en Siria después de haber completado las penas de prisión en cárceles belgas. El funcionario también dijo que no se tiene evidencia de que el grupo estuviera tramando un ataque en Bélgica. CNN no ha podido contactar al abogado de Zammouri. Las autoridades belgas saben de la identidad de más de 300 extremistas que han viajado desde Bélgica para unirse a grupos jihadista en Siria. CNN EN ESPAÑOL