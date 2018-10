20, Agosto, 2015 20, Agosto, 2015 2:19 a.m. 2:19 a.m.

BUSCAN A MATRIMONIO ESTADOUNIDENSE QUE DEJÓ A SU BEBÉ EN CAJA FUERTE

La Policía canadiense dijo hoy que está buscando a un matrimonio estadounidense que se ausentó de su habitación y dejó a su bebé en la caja de seguridad en un hotel en la turística localidad de Niagara Falls. El incidente se produjo este martes cuando una empleada del hotel Howard Johnson de Niagara Falls, en las cercanías de las famosas cataratas del mismo nombre, escuchó el llanto de un bebé que procedía de una de las habitaciones del establecimiento. Los trabajadores del hotel descubrieron que los llantos salían de la caja fuerte de la habitación, utilizada normalmente para asegurar dinero y otros objetos de valor, y al abrirla hallaron en su interior a un bebé, por lo que llamaron a la Policía. Pero el matrimonio, con el bebé, abandonó el hotel antes de que llegasen los agentes. Hoy la Policía Regional de Niagara dio a conocer una imagen de la furgoneta en la que viaja el matrimonio que fue descrito como de origen asiático y residentes de Brooklyn, en el estado de Nueva York (Estados Unidos). La Policía dijo que no prevén imputar al matrimonio pero quieren cerciorarse de que el bebé se encuentra en buen estado. Un portavoz de la Policía Regional de Niagara informó hoy de que la policía local ha visitado el hogar de la familia en Brooklyn, pero que no ha podido determinar su paradero. Las autoridades canadienses creen que el matrimonio y el bebé todavía se encuentran en Canadá y no han regresado a Estados Unidos. EFE