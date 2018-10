25, Agosto, 2015 25, Agosto, 2015 12:19 p.m. 12:19 p.m.

WHATSAPP SUMÓ UN GESTO OBSCENO A SU LISTA DE ÍCONOS

Microsoft fue la primera empresa en agregar a su directorio de emojis en Windows 10 el de fuck you, un insulto empleado mundialmente representado con el dedo mayor levantado. Es ahora WhatsApp la que permite utilizarlo en su aplicación de mensajería para Android. Así quedó en evidencia con la llegada de la versión de pruebas 2.12.210, en donde podía verse que el fuck you estaba disponible además en distintos colores de piel, una iniciativa encarada por varias empresas tecnológicas para favorecer la integración. La reciente actualización para Android lo incluye. El emoji del dedo mayor levantado no es el único novedoso. Al lado aparece el del saludo vulcano, empleado por Spock en Star Trek. Más funciones Tal como se esperaba, WhatsApp permitirá ahora marcar conversaciones como no leídas. Para hacerlo, solo es necesario mantener presionada una charla y ahí aparecerán las opciones de Marcar como no leído. La posibilidad de marcar un mensaje como no leído no se aplica de la manera que muchos desearían: el remitente verá que el texto ya se leyó, por lo que el destinatario solo podrá usar esa marca a modo de recordatorio, tal como se hace con un mail cuando se desea responderlo más tarde. La otra mejora tiene que ver con el ahorro de datos durante las llamadas de voz vía WhatsApp. Para activar la función hay que ingresar a Ajustes/Chats y llamadas. De elegir esa opción, podría experimentarse una calidad inferior en las comunicaciones de voz. Por último, se podrán elegir notificaciones personalizadas y silenciar las charlas con contactos individuales, opción que se activa ingresando al perfil del usuario con el que se mantiene una conversación. Las notificaciones personalizadas comprenden tonos, tipo de vibración, luz o notificaciones emergentes. Las charlas individuales se podrán silenciar por 8 horas, una semana o un año. INFOBAE