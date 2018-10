01, Septiembre, 2015 01, Septiembre, 2015 8:35 a.m. 8:35 a.m.

CASA BLANCA OPINÓ SOBRE LA CAMPAÑA DE KANYE WEST

Tras el delirante discurso de Kanye West en los premios MTV, en el que anunció que se presentaría como candidato a la presidencia de los EEUU en 2020, la Casa Blanca salió a responderle al controvertido rapero. Por medio de un comunicado, el secretario de Prensa, Josh Earnest, respondió al marido de Kim Kardashian: "Estamos esperando ver qué eslogan escoge para bordar en sus gorros de campaña", señaló el funcionario, que viajaba en ese momento en el Air Force One con el presidente Obama hacia Alaska. Con sus declaraciones, Earnest se "burló" por lo que ha hecho en su campaña el republicano Donald Trump, que suele asistir a encuentros con una gorra con la frase "Vamos hacer a los EEUU grande otra vez". West también indicó que la fascinación que tiene el mundo por su mujer sólo es comparable con el de una primera dama. De hecho, se atrevió a decir que la mediática tiene mayor influencia en la sociedad que Michelle Obama. No es la primera vez que Kanye habla sobre política. El cantante fue muy crítico contra el presidente Bush durante el golpe del huracán Katrina en 2005. "A George Bush no le importan los negros", dijo en televisión. INFOBAE