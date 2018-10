17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 6:39 a.m. 6:39 a.m.

LA PRESIDENTE MICHELLE BACHELET LLEGÓ A LA ZONA MÁS AFECTADA POR EL SISMO

La presidente de Chile, Michelle Bachelet, aterrizó en la región de Coquimbo, la más afectada por el terremoto de 8,4 grados de magnitud que este miércoles sacudió gran parte del centro y norte del país y que ha ocasionado al menos once muertos. Durante su recorrido a pie por la zona para atender a los damnificados, según radio Cooperativa, Bachelet declaró: "Todavía hay réplicas, la gente tiene que saber qué pasa ante una réplica, qué hacer, qué no hacer, cómo tratar de tener tranquilidad dentro de la angustia que se genera". Y agregó: "Actualmente están los albergues para apoyar a todas las personas, pero la siguiente etapa es que se inscriban, o con las asistentes sociales que están pasando casa por casa, o vayan al municipio o al gimnasio donde están los albergados, porque ahí hay asistentes sociales". Horas antes, tras una reunión del comité de emergencia en La Moneda, sede del Ejecutivo, la mandataria dio un mensaje público: "Estamos evaluando si ameritaría un estado de excepción. Hasta ahora creemos que no sería necesario. No obstante, se va a declarar zona de catástrofe, lo que nos permitirá ofrecer ayuda más rápidamente". Reunión de emergencia con Bachelet en La Serena Personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyados por helicópteros, están supervisando la zona afectada para determinar la magnitud del daño ocasionado por el movimiento telúrico, que afectó sobre todo a las regiones de Valparaíso y Coquimbo, en el centro-norte del país. Este terremoto ocurrió justo cuando millones de chilenos se preparaban para disfrutar de un largo fin de semana de celebración de las fiestas patrias. Al respecto, la Presidente comentó que este jueves las autoridades "evaluarán la pertinencia de las actividades de fiestas patrias". En cuanto a los fondos para hacer frente a los gastos derivados de esta nueva catástrofe, Bachelet precisó que una vez que se tenga certeza acerca de la cuantía material de los daños, "hay que identificar cuánto cuesta y luego pensar de dónde sacar los recursos". INFOBAE