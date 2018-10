13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 8:04 a.m. 8:04 a.m.

PERÚ: EL 80% DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE OLLANTA HUMALA

None

La desaprobación sobre la gestión del presidente de Perú, Ollanta Humala, subió a 80% en este mes, mientras que la aprobación bajó a 17%, según un sondeo de la empresa Datum. La desaprobación a Humala subió dos puntos porcentuales desde septiembre, mientras que un 3% se mantiene indiferente a la gestión del mandatario peruano. Para el 65% de ciudadanos, el jefe de Estado se dedica más a atender los problemas de su esposa Nadine Heredia que otros temas de interés nacional como la probable ocurrencia del fenómeno climático de El Niño. Heredia está investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos y supuestos aportes no declarados en las cuentas del Partido Nacionalista Peruano (PNP), que ella preside. La esposa de Humala ha rechazado que las agendas donde supuestamente hizo las anotaciones de aportes no declarados a su partido le pertenecen y el jefe de Estado ha atribuido las denuncias a una campaña mediática dirigida por sus adversarios políticos. En ese sentido, la desaprobación popular a Heredia ha subido al 83%, la aprobación bajó a 13% y un 4% se mantiene indiferente, de acuerdo con la encuesta de Datum en este mes. Entre los temas de actualidad en Perú, el 55 % dijo que el Gobierno no está tomando medidas de precaución por el fenómeno de El Niño, que se espera a fin de año, y el 74 % dio su apoyo a la propuesta de que las fuerzas armadas ayudan a la Policía en el control de la delincuencia en las ciudades. Nadine Heredia, primera dama de Perú; junto al presidente Ollanta Humala Sobre las elecciones presidenciales del próximo año, la opositora Keiko Fujimori sigue liderando con 37% de intención de voto, seguida por el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski con 18% y el ex presidente Alan García con 8%. En tanto, un 16% se mostró a favor de un candidato antisistema que proponga acabar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia. La encuesta se aplicó a 1.200 personas, del 1 al 5 de octubre, a nivel nacional, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,8%. INFOBAE