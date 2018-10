20, Octubre, 2015 20, Octubre, 2015 1:24 p.m. 1:24 p.m.

NUEVO TELÉFONO PARECE UN IPHONE, PERO ES MUCHO MÁS BARATO

HTC ha presentado un teléfono inteligente con una parte posterior plana de aluminio, bordes curvados, líneas de quiebre de la antena en la parte superior e inferior, y una cámara que sobresale un poco en la parte superior. Cuenta con una rejilla del altavoz y un conector para auriculares en ambos lados del puerto de alimentación en la parte inferior. El nuevo teléfono inteligente HTC One A9 es la viva imagen del iPhone 6S en prácticamente todos los sentidos... a excepción del precio. Su precio es de solo 400 dólares, en comparación con el precio de 650 dólares del iPhone. HTC dijo que era coincidencia que el nuevo One A9 siga las mismas pautas de diseño que sigue el iPhone (y en gran medida, del Samsung Galaxy S6). "Hemos recibido esa retroalimentación anteriormente, pero no fue intencional", dijo Drew Bamford, director de laboratorios creativos de HTC. "Consideramos que el hecho de que un competidor llegara a la misma conclusión que nosotros es una afirmación de que estamos en lo correcto en relación hacia dónde se dirige este sector". HTC fue el primer fabricante de teléfonos inteligentes Android, y disfrutó un éxito anticipado en el sector de teléfonos inteligentes. Sin embargo, ha tenido que esforzarse mucho últimamente dado que Samsung, Apple y una serie de fabricantes de teléfonos inteligentes de China lo han superado. Su emblemática línea de teléfonos inteligentes HTC One M ha recibido críticas principalmente positivas. Sin embargo, su contorno más grueso alejó a algunos clientes, y sus dos característicos altavoces estéreo al frente no lograron ganar a muchos compradores potenciales. Aún hay un segmento de clientes que desean las características de alta gama y calidad de la línea M, dijo Bamford. Sin embargo, señaló que la nueva línea A fue creada para la gran mayoría de los clientes de teléfonos inteligentes que están buscando algo un poco más equilibrado: un teléfono que sea más delgado, más elegante y adaptado a sus necesidades cotidianas. Cuenta con un procesador más común y corriente, una cantidad aceptable de memoria y una batería muy pequeña. Pero es liviano, tiene un sensor de huellas digital, tecnología de carga rápida, una cámara mejor que el promedio (en papel, al menos), y es el primer teléfono de terceros en contar con el nuevo sistema operativo Android Marshmallow de Google. HTC también dijo que se enfocó bastante en el conector de auriculares, prometiendo una calidad de audio mejor que la de un CD. Ese solía ser un buen teléfono por 400 dólares. Sin embargo, Motorola y OnePlus elevaron mucho el precio (o bajaron, dependiendo como lo veas), por lo que el precio de 400 dólares parece un poco alto. El Moto X Pure Edition es un verdadero teléfono insignia que cuesta 400 dólares, y el excelente OnePlus 2 lo puedes obtener por 329 dólares. El HTC One A9 puede ser comprado por adelantado en HTC.com el martes, y saldrá a la venta en noviembre. CNN EN ESPAÑOL