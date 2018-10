21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 11:39 a.m. 11:39 a.m.

ISIS PLANEÓ MÁS DE 60 ATENTADOS EN OCCIDENTE DESDE 2014

None

El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en ingles) planeo desde principios de 2014 unos 60 atentados en todo Occidente y 17 en Estados Unidos, según señaló Michael McCaul, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Durante una audiencia en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, el congresista criticó la estrategia de bombardeo de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. "El grupo está relacionado con más de 60 planes contra objetivos occidentales, desde Canadá hasta Australia", indico McCaul. "Este ritmo de terror no tiene precedentes ni rivales y es incluso superior al de Al Qaeda en su apogeo. No estamos más cerca de desmantelar el EI de lo que estábamos hace un año", agregó. El presidente del Comité de Seguridad remarcó que una de las mayores fuentes de fortaleza del grupo yihadista es el reclutamiento de combatientes extranjeros, que proceden de más de ciento países, incluido Estados Unidos. En la audiencia también se encontraban tres de los principales responsables de la seguridad del país: el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson; el director del FBI, James Comey; y el director del Centro Nacional Antiterrorista, Nicholas Rasmussen. Los funcionarios coincidieron en la gran amenaza que representa el poder propagandístico de ISIS y el uso que hace de las nuevas tecnologías para reclutar combatientes e inspirar a lobos solitarios. "Al Qaeda en la Península Arábica (AQAP) ya no esconde el hecho de que construye bombas, sino que lo publicita en un manual de instrucciones, en su revista y urge a la gente a utilizarlo", ejemplificó Johnson. El secretario de Seguridad adelanto que los refugiados sirios que lleguen al país serán sometidos a los más estrictos controles de seguridad. Advirtió que se examinaran sus precedentes penales y su biografía tanto cuando solicitan refugio como cuando ingresan al país. "Todos los refugiados admitidos en Estados Unidos, incluidos aquellos de Siria, estarán sujetos a los controles de seguridad más estrictos", puntualizo. INFOBAE