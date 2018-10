31, Octubre, 2015 31, Octubre, 2015 6:36 a.m. 6:36 a.m.

LUFTHANSA Y AIR FRANCE-KLM NO SOBREVOLARÁN EL SINAÍ EGIPCIO "POR PRECAUCIÓN"

Voceros de ambos operadores dijeron que Lufthansa y Air France-KLM han decidido evitar la zona por razones de seguridad. "Tomamos la decisión de evitar el área porque la situaciones y las razones del accidente no estaban claras", afirmó una portavoz de Lufthansa. "Seguiremos evitando el área hasta que esté claro qué causó el accidente". Lufthansa tiene menos de 10 vuelos diarios que atraviesan esa zona, agregó. La desolación de los familiares de los pasajeros del avión ruso estrellado. No quedaron sobrevivientes Reuters "Air France confirma que ha tomado, como precaución, medidas para evitar los vuelos sobre la zona del Sinaí", dijo la vocera de la aerolínea francesa. El Airbus A320 de la compañía rusa MetroJet (Kogalimavia) se estrelló este sábado en el Sinaí unos 23 minutos después de despegar del balneario de Sharm el Sheij con destino a San Petersburgo. Desde el Ministerio de Transporte ruso se han calificado de "no verídicas" las informaciones difundidas por algunos medios acerca de un presunto ataque terrorista. El grupo Wilayat Sina, la filial egipcia del yihadista Estado Islámico (ISIS), se ha atribuido su autoría a través de un comunicado cuya autenticidad no ha podido ser confirmada. INFOBAE