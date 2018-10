10, Noviembre, 2015 10, Noviembre, 2015 8:55 a.m. 8:55 a.m.

PRESIDENTE OBAMA, EL PRIMER PRESIDENTE DE LOS EEUU EN PORTADA DE UNA REVISTA LGBT

Barack Obama es el primer presidente de los Estados Unidos en protagonizar la portada de la revista de tendencia LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) OUT, al ser elegido el "Aliado del año". "Aliado. Héroe. Ícono". Con esas tres palabras la publicación explica por qué Obama ocupa la cima de su ranking, gracias a su apoyo al matrimonio igualitario y a otras iniciativas celebradas por el movimiento LGBT, "que están cambiando su lugar en Estados Unidos". Es la primera vez que un presidente en funciones es fotografiado y entrevistado por la simbólica revista. "Parte de ser estadounidense es tener la responsabilidad de defender la libertad; no sólo la nuestra, sino la de todos", explica Obama en uno de los intercambios del artículo. La publicación reivindica los logros del presidente teniendo en cuenta que cuando llegó al poder en el año 2009 solamente dos estados permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2015 el matrimonio gay se convirtió en ley nacional y, con eso, su cumplimiento se volvió obligatorio en todo el país. En una edición especial sobre las cien personalidades LGBT más influyentes del momento, OUT coloca a Barack Obama en la cima de la lista y le hace una entrevista en la que el líder demócrata habla tanto de política como de su vida privada. Aunque el autor del artículo admite que aún resta mucho por hacer en materia de derechos del colectivo LGBT, "este presidente y su gobierno han hecho un cambio extraordinario en sus vidas". Además, explica que el apoyo de Obama al matrimonio gay no fue su posición original, sino que es resultado de un largo camino durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. En la entrevista, Obama relata la influencia que un profesor de la universidad, Lawrence Goldyn, tuvo en su juventud. "Nos hicimos buenos amigos. Él asesoró a lesbianas, gays y transexuales en 1978. Tuvo mucho coraje, mucha confianza en lo que era y en lo que representaba. (...) Le doy las gracias por influir en la forma en que pienso muchos de estos problemas". Consultado sobre sus hijas, Sasha y Malia, Obama reflexionó sobre los cambios culturales en las generaciones más jóvenes. Aseguró que para ellas y sus amigos, "cualquier forma de discriminación carece de sentido". "Para ellas es natural que sus amigos gays o padres de sus amigos que tienen parejas del mismo sexo sean tratadas de la misma forma que cualquier otra persona. Eso es poderoso", reflexionó el mandatario. En otra de las preguntas, Obama es consultado sobre si conocía de antemano cuál iba a ser la decisión de la Corte sobre el matrimonio igualitario. Explicó que, pese a que trata de no adivinar cómo decidirá el organismo de justicia, en ese momento "se había producido un cambio de actitud –en los corazones y en las mentes– a lo largo de los Estados Unidos". "La sentencia reflejó eso. Reflejó nuestros valores como nación, fundada en el principio de que todos somos creados iguales", dijo Obama. INFOBAE