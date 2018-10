OBAMA CALIFICA DE ERROR ENVIAR MÁS TROPAS A SIRIA

Como un "error" consideró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el enviar grandes cantidades de tropas a Siria para intentar derrotar al grupo yihadista Estado Islámico, EI. "Yo creo eso, al igual que mis asesores miliares y civiles", dijo el presidente norteamericano en una rueda de prensa al final de la cumbre de líderes del G20 en Antalya (Turquía), en la que señaló que no cambiará su estrategia en la lucha contra EI. Si Estados Unidos aumentase la presencia en Siria, "por ejemplo, con 50,000 soldados, veríamos una repetición de lo de antes", aseguró Obama, en aparente referencia a lo sucedido tras la guerra en Irak. Los elementos radicales "volverían" si no hay una población local que defiende otros valores, "a menos que queramos una ocupación permanente de países", advirtió Obama. Por otra parte, el presidente de EEUU defendió su estrategia actual contra EI y aseguró que "será la que al final servirá, pero tomará su tiempo". "En el frente militar continuaremos acelerando lo que estamos haciendo, buscando nuevos socios. He autorizado más fuerzas especiales para mejorar esta coordinación", manifestó. "La estrategia debe ser una que sea sostenible", explicó Obama, para precisar que se trata de "perseguir la infraestructura de su liderazgo, cerrar sus fronteras y reducir su espacio". En cuanto a la posibilidad del grupo yihadista de atentar contra objetivos en Occidente, el presidente dijo que Estados Unidos "no ha subestimado las capacidades de EI". "Es posible para una organización como EI, que tiene una ideología tan retorcida, sin respeto por vidas inocentes, tiene las capacidades de golpear en Occidente", advirtió Obama en referencia a los atentados de París del viernes, que causaron 129 muertos. EFE