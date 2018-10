20, Noviembre, 2015 20, Noviembre, 2015 4:26 a.m. 4:26 a.m.

CÁRCEL Y MULTA A 'COYOTES' POR TRÁFICO DE MIGRANTES

Los denominados "coyotes" que sean detenidos en Guatemala por tráfico de migrantes serán castigados con hasta 10 años de prisión y multas de 50.000 dólares, informó hoy una fuente oficial. Las sanciones están contempladas en las reformas a la Ley de Migración que aprobó el Congreso y a las que los diputados le pusieron el nombre de "Ley Anticoyotaje", delito que se comete a diario hacia Estados Unidos. En lo que va de año han sido deportados desde Estados Unidos 27.616 guatemaltecos indocumentados. El diputado Paul Biere, impulsor de la normativa, explicó hoy que lo que se busca es combatir a las redes que se dedican a este crimen trasnacional. Según esa Ley, cometerá delito quien dé facilitación ilícita de permanencia a migrantes con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de orden material. Mientras que quien facilite de forma ilícita trabajo a indocumentados y obtenga beneficios económicos será multado con hasta 50.000 dólares. La normativa reza que se aumentará a 10 años de cárcel cuando la persona inmigrante sea menor de edad o una mujer embarazada, y si la víctima es sometida a tratos crueles e inhumanos o muere. Biere explicó hoy a una emisora local que la reforma a la Ley de Migración "ataca a las estructuras criminales y no a los migrantes ni a sus familias". Comentó que hay casos en donde los denominados "coyotes" (traficantes) son quienes secuestran a los inmigrantes para solicitar dinero a sus familiares. Aseguró que en la normativa quedó establecido que los inmuebles que sea entregados como forma de pago por los guatemaltecos que migran a Estados Unidos, tendrán que ser devueltos a sus propietarios, informa Efe. Un "coyote" entrevistado por la radio local Emisoras Unidas y al que llamó "Triple X" por razones de seguridad, dijo que él cobra 47.000 quetzales (unos 5.150 dólares) por llevar a un indocumentado guatemalteco hasta Estados Unidos. Explicó que de este dinero tienen que pagar en México, incluso a las autoridades porque "se venden", para que no le pase nada a él y a los inmigrantes que traslada. "Triple X" señaló que los guatemaltecos se ven en la necesidad de irse a Estados Unidos porque en el país el gobierno no ofrece empleo, y lamentó que "por unos paguemos todos".