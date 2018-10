03, Diciembre, 2015 03, Diciembre, 2015 11:55 a.m. 11:55 a.m.

UN NUEVO FALLO ELEVÓ A "ASESINATO" LA CONDENA CONTRA OSCAR PISTORIUS

El Tribunal Supremo de Apelación sudafricano declaró al atleta Oscar Pistorius culpable de "asesinato" por disparar contra su novia Reeva Steenkamp, por lo que puede ser condenado a una pena de al menos 15 años de cárcel. El campeón paralímpico es "culpable de asesinato, puesto que tuvo intenciones criminales" cuando abrió fuego contra Steenkamp, la madrugada del 14 de febrero de 2013, dijo el juez. En primera instancia, Pistorius había sido condenado a sólo cinco años de cárcel por "homicidio involuntario". Pero el fiscal Gerrie Nel presentó un recurso en el que sostuvo que Pistorius "debió haber previsto que alguien moriría" al disparar a través de la puerta cerrada del baño. El fiscal insistió en que no tiene importancia que Pistorius confundiera a su novia con un ladrón, ya que sabía que acabaría con la vida de la persona que había tras la puerta, fuera su pareja o el intruso. Así, el atleta deberá volver a la Corte Suprema de Pretoria para una nueva sentencia. La madre de Reeva Steenkamp asistió al fallo del Tribunal Supremo de Apelación Reuters Su primera sentencia se dictó en septiembre de 2014, después de disparar cuatro tiros de una pistola 9 milímetros a través de la puerta cerrada del baño el 14 de febrero de 2013, lo que provocó la muerte de su novia, una modelo y abogada de 29 años. Tras haber cumplido casi un año en la cárcel, Pistorius consiguió que las autoridades penitenciarias pacten su salida de la cárcel para el pasado martes 20 de octubre, por lo que siguió cumpliendo condena en arresto domiciliario. El deportista siempre afirmó que creía estar ante un ladrón cuando disparó, pero la familia de Steenkamp está convencida de que el atleta mató a su novia intencionalmente. De todas formas, el Tribunal Supremo de Apelación sostuvo en su fallo que Pistorius no podía ignorar el riesgo de matar a alguien, independientemente de quién fuera la víctima. "Debería haber previsto que la persona detrás de la puerta podía resultar herida. Por ello, no debería haber sido condenado por homicidio involuntario, sino por asesinato", sentenció el juez. INFOBAE