09, Diciembre, 2015 09, Diciembre, 2015 9:07 a.m. 9:07 a.m.

EGIPTO EXIGIRÁ 6,000 DÓLARES A EXTRANJEROS QUE SE CASEN CON JÓVENES EGIPCIAS

El Gobierno egipcio obligará a los hombres extranjeros que se casen con mujeres 25 años más jóvenes que ellos a pagar 50,000 libras egipcias (6,330 dólares), con un polémico decreto al que se oponen las ONG locales porque legaliza la "venta" de jóvenes esposas. La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales condenó hoy el decreto emitido anoche por el Ministerio de Justicia, que exige al extranjero depositar 50,000 libras a nombre de su esposa egipcia, considerando que esta normativa "legaliza" el tráfico de personas. "En vez de modificar las normas para que respeten la ley contra el tráfico de personas, el Ministerio aprueba un decreto que legaliza el crimen del tráfico de mujeres y ofrece facilidades legales para los árabes ricos", señaló la ONG en referencia a los que acuden a Egipto para casarse con jóvenes durante los meses de verano. El abogado de la ONG, Adel Ramadán, explicó a Efe que la norma no regula el fenómeno de los "matrimonios turísticos" entre menores de edad o chicas muy jóvenes con varones mayores que ellas de países árabes del golfo Pérsico. La actual ley prohíbe el casamiento de mujeres egipcias con hombres extranjeros con una diferencia de edad superior a los 25 años, aunque en general no suele aplicarse. La Iniciativa señaló en su nota que el Gobierno egipcio debería establecer mecanismos para averiguar si los matrimonios son auténticos, añadiendo que es "ingenuo considerar que 50.000 libras es un freno para los matrimonios comerciales". Asimismo, Ramadán subrayó que "el decreto obstaculizará la celebración de un matrimonio en común acuerdo entre un extranjero y una egipcia, ya que si éste no posee esa cantidad de dinero, la norma se lo prohibirá". Por su parte, un ulema de Al Azhar, la principal institución del islam suní en Oriente Medio, Mahmud Mahna, dijo a la prensa local que la normativa es lícita desde el punto de vista religioso. En ese sentido, destacó que "preserva los derechos y la dignidad de la mujer", aunque aconsejó que al depósito bancario se añada el requisito de que el matrimonio se celebre de acuerdo a la ley islámica. "La mujer no debe ser abandonada como una presa para los que buscan el aprovechamiento sexual y los ricos árabes", remarcó Mahna. Desde el gubernamental Consejo Nacional de la Mujer, su presidenta, Merfat Al Telaui, dio la bienvenida al decreto y señaló que limitará los "matrimonios turísticos". Muchos de estos matrimonios "de verano" se llevan a cabo gracias al rito "orfi", un matrimonio más informal que se puede romper en cualquier momento sin consecuencias legales para los cónyuges. De esta forma, los ricos visitantes del golfo Pérsico disfrutan durante sus vacaciones de la compañía de jóvenes egipcias, que se quedan abandonadas y desamparadas tras su marcha. END