14, Diciembre, 2015 14, Diciembre, 2015 3:46 a.m. 3:46 a.m.

ASCIENDEN A 42 LOS MUERTOS POR ACCIDENTE DE AUTOBÚS DE GENDARMES EN ARGENTINA

Al menos 42 personas murieron y otras 9 resultaron heridas de gravedad al despeñarse hoy un autobús de la Gendarmería Nacional de Argentina en una carretera provincial de Salta, en el noroeste del país, informaron fuentes oficiales. El autobús en el que viajaban unos 60 gendarmes se salió de la carretera en un puente y cayó al río Seco por causas aún no determinadas. El accidente pudo deberse a un problema con el “neumático derecho”, según explicó el secretario de Defensa Civil y Emergencia Social de Salta, Francisco Marinaro, al canal televisivo TN. Las labores de rescate continúan en la zona ya que el automóvil cayó boca abajo y aún no han conseguido levantarlo, detallaron fuentes policiales a Efe. El presidente argentino, Mauricio Macri, envió hoy su más sentido pésame a los familiares, tras un acto con productores agropecuarios celebrado en la localidad bonaerense de Pergamino. “Hay que mejorar las rutas para que estas cosas no sigan pasando”, señaló Macri, del frente conservador Cambiemos. LA TRIBUNA DE HONDURAS