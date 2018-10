03, Enero, 2016 03, Enero, 2016 4:41 a.m. 4:41 a.m.

ALERTA EN PUERTO RICO POR EL VIRUS DE ZIKA

Funcionarios de salud en Puerto Rico reportaron el primer caso de Zika, un virus portado por un mosquito recientemente vinculado con el aumento de un serio desorden neurológico entre los recién nacidos en Brasil. "No hay razón para alarmarse y el público debería continuar tomando medidas de sentido común para evitar las picaduras de mosquitos", dijo el congresista puertorriqueño, Pedro Pierluisi, en un comunicado. Añadió que espera que los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su siglas en inglés) visiten la isla a principios de enero para educar a los médicos locales a fin de "diagnosticar y tratar el virus". Los CDC han emitido una advertencia a los turistas que viajan a Puerto Rico y otras zonas afectadas, pidiéndoles que se protejan de los mosquitos que propagan el virus, especialmente las mujeres embarazadas. El mosquito Aedes aegypti prospera en climas tropicales y, por lo general, vive alrededor de los edificios en las zonas urbanas. Es conocido por picar agresivamente durante el día, pero también podría atacar por la noche, tanto adentro como afuera. Se trata del mismo mosquito que podría portar la fiebre amarilla, el dengue y el chikungunya. No hay vacuna para prevenir el Zika y, una vez infectado, no existe medicamento para tratar el virus. Por lo general, los síntomas incluyen fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones y ojos rojos de la conjuntivitis. Usualmente son leves y pueden durar hasta una semana. Otros síntomas podrían incluir dolor muscular, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y vómito. Los síntomas por lo general inician de tres a siete días después de haber sido picado por un mosquito infectado. Duro golpe para Brasil El Zika recientemente se volvió noticia cuando fue vinculado a un aumento de microcefalia, un trastorno neurológico que puede impedir que el cerebro se desarrolle por completo en los recién nacidos. El Zika apareció por primera vez a principios del 2015. Más de 2.400 casos sospechosos de microcefalia se reportaron el año pasado en 20 estados brasileños, en comparación con 147 casos en el 2014. Los médicos pronto descubrieron que la mayoría de las madres afectadas reportaron tener síntomas similares al Zika al inicio del embarazo: fiebre leve, sarpullido y dolores de cabeza. La microcefalia provoca que los bebés nazcan con cabezas anormalmente pequeñas que causan problemas de desarrollo a menudo graves y a veces muerte prematura. En Brasil, los médicos están investigando 29 muertes infantiles relacionadas luego de que una autopsia realizada el 28 de noviembre encontrara el virus Zika en un bebé que nació con microcefalia, estableciendo un vínculo entre los dos. "Esta es una situación inaudita, sin precedentes en el mundo de investigación científica", dijo el ministro de Salud de Brasil en su página web. Las autoridades brasileñas han alentado a las mujeres para que pospongan los embarazos, si es posible. Seis estados brasileños han declarado estado de emergencia; en el estado más afectado de Brasil, Pernambuco, se han reportado más de 900 casos de microcefalia. La investigación continúa para determinar si el Zika realmente causa microcefalia y establecer además una asociación. "Estos son recién nacidos que requieren atención especial durante toda su vida. Se trata de una tensión emocional que simplemente no se puede imaginar", dijo Angela Rocha, infectóloga pediatra del Hospital Oswaldo Cruz en Pernambuco. La propagación del Zika La fiebre del Zika se descubrió por primera vez en Uganda en la década de 1940 y desde entonces se ha convertido en endémica en partes de África. También se extendió hasta el Pacífico Sur y zonas de Asia, y más recientemente a América Latina. A causa de los viajes mundiales, los expertos en salud advierten que el virus podría aparecer en cualquier parte del mundo. El Zika se transmite cuando un mosquito pica a una persona infectada y luego se propaga el virus obtenido al picar a otros. En teoría, el virus del Zika podría propagarse a través de la transfusión de sangre, pero hasta ahora no hay casos documentados, según los CDC. Hay un caso de posible transmisión del virus a través del contacto sexual. En la advertencia de viaje de los CDC, se insta a los turistas en Puerto Rico y otras áreas afectadas que se protejan con camisas de manga larga y pantalones largos que no sean lo suficientemente delgados como para permitir picaduras, permanecer y dormir en habitaciones con aire acondicionado y mosquiteros en las ventanas, así como también usar repelente de insectos aprobado por la Agencia de Protección Ambiental. Mayores porcentajes de ingredientes activos tales como el DEET, el Picaridin, el aceite de eucalipto de limón y el IR3535 protegen más tiempo, informan los CDC, y la gente también puede comprar la ropa tratada con repelente de permetrina, pero no debe aplicarse directamente sobre la piel.