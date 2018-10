REVELAN LOS NIVELES DE AUDIENCIA SECRETOS DE NETFLIX

Netflix es notoriamente cuidadosa con sus números de audiencia desde sus comienzos. Prefiere hacer proclamaciones vagas sobre su éxito antes que difundir las estadísticas reales. De hecho, la compañía de streaming no revela el rating de series como Daredevil, House of Cards o Narcos. Además Netflix no quiere que empresas externas midan la cantidad de sus espectadores.

Alan Wurtzel, presidente de investigación y desarrollo de medios de NBC, citó a una conferencia de prensa para dar números que la cadena (NBC) obtuvo de una empresa de tecnología llamada Symphony.

De acuerdo con Variety, la firma "mide la audiencia de la televisión usando tecnología de reconocimiento de contenido de audio mediante un software cargado en los teléfonos de los usuarios por medio la captura de la banda sonora del programa". Dicho software parece funcionar a través de una aplicación descargada voluntariamente llamada Mi Mobile, que recoge pasivamente los datos en tiempo real.

Según el ejecutivo de la NBC, se obtuvo información de 15 mil usuarios. Los datos señalan que la serie Jessica Jones de Netflix y Marvel fue la más exitosa con un promedio de 4,8 millones de vistas, seguida de Master of None con 3,9 millones y Narcos con 3,2 millones. Destaca que aunque Orange is the New Black se estrenó en junio, durante el período de medición tuvo un promedio de 644 mil vistas en Netflix.

La falta de transparencia de los ratings de Netflix frustra a las cadenas tradicionales como la NBC, a la cual Nielsen le mide los programas. Estas cadenas han visto que parte de su público ha disminuido dramáticamente en los últimos años mientras que las empresas de streaming se elevan en popularidad y en acumulación de premios. Y todo ello sin tener que revelar la cantidad de espectadores que están viendo sus programas.

Los números que difundió NBC, aunque limitados, darían una idea del alcance de Netflix.