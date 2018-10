24, Enero, 2016 24, Enero, 2016 4:36 a.m. 4:36 a.m.

EL VIRUS DEL ZIKA LLEGA AL REINO UNIDO

None

Tres turistas británicos se contagiaron con el virus del Zika, revelaron funcionarios de salud. El sitio web de la oficina de Salud Pública de Inglaterra dijo que los casos se presentaron en las semanas recientes después de que los afectados hicieron viajes a Colombia, Surinam y Guyana. La agencia gubernamental no dio más detalles, pero agregó que el virus "no se produce de forma natural en el Reino Unido". El zika "no se transmite directamente de persona a persona", dice la nota de la oficina de salud inglesa. El anuncio se produce una semana después de la emisión de una alerta de viaje de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que recomiendan a las mujeres embarazadas posponer sus viajes a Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana, Guatemala, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá , Paraguay, Surinam, Venezuela y Puerto Rico. El viernes, los CDC ampliaron su advertencia de viaje al incluir a Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupe, San Martín, Guyana, Cabo Verde y Samoa. La recomendación pide a las mujeres que han viajado a estos lugares durante su embarazo se sometan a supervisión médica para descartar un posible contagio por zika. ¿Qué hacer si contraes el zika y estás embarazada? Aunque el virus del Zika rara vez es mortal para los adultos, nueva información sugiere que es potencialmente mortal para los fetos.