30, Enero, 2016 30, Enero, 2016 4:47 a.m. 4:47 a.m.

DENUNCIAN DESAPARICIÓN DE $1 MILLÓN DE FIFA EN FEDEFUT GUATEMALA

Cerca de un millón de dólares de la FIFA podrían haber desaparecido de las arcas de la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut), cuyos directivos están bajo investigación por un caso de corrupción internacional, dijeron fuentes conocedoras de una auditoría interna en el ente deportivo local. El Comité de Normalización, designado en enero para llevar las riendas de la Fedefut tras el arresto de su ex presidente y ex secretario general, denunció el viernes ante la Fiscalía irregularidades en el manejo de los fondos de la FIFA. La Fedefut habría reportado inadecuadamente 8,24 millones de quetzales (1,1 millón de dólares) que la FIFA le mandó en nueve movimientos entre el 28 de febrero y el 1 de octubre de 2015, según un documento firmado por el contador general de la Federación incluido en la denuncia, al que tuvo acceso Reuters. El presupuesto de la Fedefut fue estimado en unos 1,5 millones de dólares para 2015, incluyendo fondos de la FIFA, dinero público de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), patrocinios privados y recursos propios, según el acta de la Asamblea General del 21 de febrero. Ese documento tan sólo estima un aporte ordinario de la FIFA de unos 250.000 dólares, mientras que el resto de los fondos del órgano rector del fútbol mundial tampoco fueron recogidos en el reporte de fin de año como exige la ley, dijeron las fuentes. "Tampoco se informó a la Asamblea (de la Fedefut), pues se revisaron las actas de las sesiones (de enero, junio y octubre) y en ninguna consta. Se ocultó esa información", dijo una fuente que pidió el anonimato por no estar autorizada a declarar. Entre los documentos del Comité hay una declaración del encargado de presupuestos de la Fedefut, Oswaldo Rolando, donde asegura que los fondos de la FIFA fueron informados a Ciro Muralles, de la dirección financiera del ente deportivo Reuters