PRIMER CASO DE MICROCEFALIA EN HONDURAS

11,400 afectados

Hasta el momento las autoridades de salud hondureñas reportan 18 mujeres embarazadas con zika y 35 con el síndrome Guillain Barré.

Vacunas en espera

"Necesitamos aún algunas semanas para demostrar si hay una relación de causalidad, entre el virus y la microcefalitis y el síndrome de Guillain-Barré, pero esta relación es altamente probable". Marie-Paule Kieny, Subdirectora de la OMS.

Las autoridades de un hospital estatal de Honduras informaron que ayer se ha registrado el primer caso de un niño nacido con microcefalia asociado al zika, un virus que afecta a más de 11,400 personas en el país centroamericano. El director del estatal Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad oriental de Danlí, Gonzalo Maradiaga, indicó a periodistas que el bebé nació en ese nosocomio a las 03:00 hora local (09:00 GMT) y el nacimiento se produjo por parto natural. El bebé tiene "anomalía congénita", subrayó el director del nosocomio, quien dijo que la madre, una joven de 23 años y cuya identidad no precisó, tuvo contacto con el virus en los primeros tres meses de gestación. "La paciente transcurrió el embarazo sin ningún control prenatal", enfatizó el médico hondureño, quien señaló que la microcefalia es un defecto congénito en el que el bebé nace con el cráneo de menor tamaño a lo normal. El Ministerio de Salud no ha confirmado de momento el caso de microcefalia causado por el zika denunciado por el director del nosocomio estatal de Danlí. Según cifras oficiales, se registran más de 11,400 casos de zika en Honduras, de los cuales 18 corresponden a mujeres en estado de gestación y se reportan 35 del síndrome Guillain Barré. El virus del Zika, que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo que porta el chikunguña y el dengue, se detectó desde mediados de diciembre pasado en el país centroamericano. La enfermedad puede causar fiebre, aunque no muy alta; ojos rojos sin secreción y sin picazón; erupción cutánea con puntos blancos o rojos y en menor frecuencia dolor muscular y articular.Las autoridades de Salud de Honduras informaron hoy de que el país registra un millar de nuevos casos de personas infectadas con el virus del Zika, con lo que la cantidad de contagiados aumentó a 11,484. En declaraciones a periodistas, el viceministro hondureño de Salud, Francis Contreras, pidió a la población que no se relaje ante el zika y aconsejó tomar medidas preventivas ante el riesgo de contagio, en especial a mujeres embarazadas. "La población no se debe confiar", subrayó el funcionario, quien enfatizó que por ahora la prevención es la única forma de evitar el contagio y las consecuencias de la enfermedad. Hasta el miércoles, las autoridades de Salud registraban 4,784 casos de zika, mientras que el Instituto Hondureño de Seguridad Social sumaba otros 5,700.El número de mujeres embarazadas afectadas con el zika, que transmite el mosquito Aedes aegypti, que también contagia el dengue y el chikunguña, se mantiene en 18, mientras que las infectadas por el síndrome de Guillain Barré suman 37, de acuerdo con la información oficial. Contreras indicó que el Gobierno hondureño aplica un plan de medidas preventivas para eliminar los criaderos de mosquitos, y recomendó usar ropa de manga larga y un repelente para disminuir el riesgo de contagio. El virus del Zika causa un brote de erupciones en la piel que puede ir acompañado de fiebre, artritis o artralgia, conjuntivitis, dolores musculares o dolor de cabeza, entre otros síntomas.La OMS sabrá en unas semanas si el virus del Zika causa microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, pero los ensayos clínicos de vacunas a gran escala no deberían comenzar antes de por lo menos 18 meses. Unos 15 laboratorios y agencias de investigación en todo el mundo trabajan actualmente en vacunas, según la subdirectora de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Marie-Paule Kieny.Dos de estas vacunas parecen prometedoras: una desarrollada por el Instituto Nacional de Salud (INH) de Estados Unidos y otro por el laboratorio indio Bharat Biotech, explicó en una rueda de prensa. "A pesar de este escenario alentador, no habrá ensayos (clínicos, NDLR) a gran escala de vacunas antes de por lo menos 18 meses", advirtió. END