AUTORIDADES TICAS Y NICAS BUSCAN A PRESUNTO ASESINO DE FAMILIA

POBLACIÓN PENDIENTE

En Costa Rica se informó que después del múltiple asesinato, el sospechoso visitó una licorería de Matapalo, donde fue captado por las cámaras de seguridad con varias cervezas.

Un plan de alerta en la frontera sur mantenían ayer la Policía y el Ejército de Nicaragua, mientras autoridades de Costa Rica realizaban un operativo en la provincia de Heredia, para tratar de localizar a Adrián Salmerón, el nica que presuntamente asesinó a una pareja y sus tres hijos y dejó herida a una niña de 4 años. El comisionado mayor Róger Torres Potosme, jefe de la Policía Nacional de Rivas, explicó que este departamento por su ubicación geográfica “se convierte en la principal ruta de escape que tiene Salmerón hacia territorio nacional”, por lo que confirmó que están en alerta máxima para evitar su ingreso. Torres Potosme explicó que en la frontera colocaron fotos con el rostro de Salmerón para alertar a la ciudadanía y puedan dar aviso de su presencia a las autoridades. El asesinato múltiple, que causó consternación en ambos países, se descubrió la madrugada del 16 febrero en la comunidad Matapalo, del Cantón de Santa Cruz, en Guanacaste, que precisamente colinda con Rivas.De acuerdo con el comisionado Torres, en Rivas la población está pendiente del paradero de Salmerón, “ya que la tarde del miércoles nos llamaron para avisarnos que habían visto en el parque central a una persona parecida al sospechoso, pero no se trataba de él”. Agregó que la información que han recibido acerca de Salmerón es que pretende ocultarse en el municipio de Sébaco, en el departamento de Matagalpa, de donde es originario y que presenta heridas que aparentemente fueron provocadas cuando sus víctimas intentaron defenderse. Por su parte, las autoridades costarricenses siguen recibiendo reportes de la ciudadanía y organiza operativos de búsquedas en diferentes direcciones, confirmó Walter Espinoza, director de la Policía Judicial de ese país.Ayer allanaron un condominio en La Aurora de Heredia porque recibieron una llamada de un primo del sospechoso asegurando que éste estaba oculto ahí, pero no lo encontraron. También hubo operativos de búsqueda en Patarrá, Valle Central, San José y Limón, pero las pesquisas continúan. Aunque las autopsias aún no han terminado, Espinoza adelantó que de momento no se han encontrado señales de alguna agresión de índole sexual. END