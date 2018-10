19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 2:53 a.m. 2:53 a.m.

CHINA CRITICA LAS SANCIONES DE EEUU CONTRA COREA DEL NORTE

China ha criticado este 19 de febrero las nuevas sanciones contra Corea del Norte firmadas por el presidente estadounidense, Barack Obama, ya que considera que van a “complicar” los intentos de pacificar y desnuclearizar la península coreana. La crítica de Pekín llega después que Obama firmara el jueves una ley que contempla el bloqueo de activos y la imposición de prohibiciones de viaje a cualquiera que se implique en transacciones financieras que apoyen industrias norcoreanas como la nuclear o armamentística, o que repercutan de alguna forma en violaciones a los derechos humanos o ataques cibernéticos. “La situación en la península coreana es compleja y delicada, las partes implicadas deben actuar con moderación y no llevar a cabo acciones que puedan aumentar la tensión”, ha lamentado un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hong Lei, en rueda de prensa. Además, ha añadido que el problema norcoreano no puede ser resuelto “fundamentalmente” a través de “presión y sanciones”, por lo que ha pedido a Estados Unidos que lleve a cabo acciones “prudentes” en vez de “crear problemas”. Estas nuevas sanciones se producen después que Corea del Norte llevara a cabo este mes el lanzamiento de un cohete espacial, considerado una prueba encubierta de un misil de largo alcance por gran parte de la comunidad internacional. Hong Lei también ha opinado que las sanciones no van a ayudar a resolver el problema nuclear coreano, van a “complicar” los esfuerzos negociadores llevados a cabo por China y demás países implicados, y pueden acabar siendo sólo perjudiciales para “terceras partes” no implicadas directamente en el conflicto. Con estas palabras, el portavoz aludió de forma indirecta a la posibilidad de que estas nuevas sanciones afecten a empresas chinas (Pekín es el principal socio económico de Corea del Norte) que también tuvieran presencia física o inversiones en Estados Unidos. Tomado de: EFE