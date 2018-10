19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 6:08 a.m. 6:08 a.m.

"ABANDONO DE CARGO" LA FIGURA LEGAL QUE INVOCA LA OPOSICIÓN VENEZOLANA PARA DESPLAZAR A MADURO

"Hay incluso, que eso no se ha descartado, en el texto de la Constitución la posibilidad de que se apruebe por mayoría simple de la Asamblea Nacional la figura del abandono de cargo por parte del presidente", señaló Ramos en una entrevista con la televisora privada Globovisión. El jefe parlamentario explicó que se trata de una causal que se configura cuando un mandatario no cumple sus funciones. "Significa la dejación o el no ejercicio de muchas de las facultades constitucionales por inacción", indicó. Adelantándose a la posibilidad de que esa alternativa sea bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –al que la oposición acusa de servir al gobierno chavista–, el legislador manifestó que el abandono del cargo no requiere la aprobación del Poder Judicial. "No sé qué argucia, qué trampa, irán a montar los emboscadores de la Sala Constitucional (del TSJ), pero el abandono de cargo se aprueba por mayoría simple en la Asamblea Nacional y es el único caso donde expresamente la Constitución no señala intervención de la Sala Constitucional", precisó. Infobae