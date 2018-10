EL SIMPLE ACERTIJO QUE EL 50% DE LOS ESTUDIANTES DE HARVARD NO SUPO RESOLVER

4:19 a.m.

La mente humana activa constantemente el piloto automático. ¿Cuántas veces al día se pregunta si lleva las llaves encima o ha apagado el gas y, cuando vuelve atrás, resulta que está todo en orden? Este vídeo de Bite Size Psych, un canal divulgativo que realiza piezas de psicología a partir de los últimos estudios científicos, afirma que el cerebro trabaja a dos niveles de profundidad y que, normalmente, lo hace en el más superficial de ellos: el responsable de las acciones cotidianas y las reacciones rápidas, pero también de los fallos de razonamiento. Incluso el cerebro de los estudiantes de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Harvard (Estados Unidos), sigue la ley del mínimo esfuerzo. La mayoría de ellos suspendió el Test de Reflejos Cognitivos , creado por el profesor de la Universidad de Yale, Shane Frederick, que con solo tres preguntas mide con qué grado de profundidad se procesa la información. La pieza audiovisual que hay sobre estas líneas ofrece una clave sorprendente para cambiar a voluntad las revoluciones a las que funciona su cabeza, para cuando necesite un mayor nivel de precisión. Pero si aun así no alcanza los resultados óptimos, piense que la inteligencia lógica-matemática no es la única , y que usted, probablemente, sea más listo de lo que cree. Y si no, plantéese la adopción de un gato . Vea el vídeo aquí: https://www.youtube.com/channel/UCmHzqwSP0uEHwzCeDzomNsg EP