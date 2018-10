CLINTON Y TRUMP CONSOLIDAN SU LIDERAZGO

Trump, quien dio un discurso desde su resort en Mar-a-Lago rodeado de miembros de su familia, comentó sobreMarco Rubio: "Es duro, es listo y tiene un gran futuro por delante". El magnate aseguró: "Nadie ha recibido tantos anuncios negativos como yo". "Récord, récord, récord. La mayoría son falsos, horribles, crueles -denunció Trump-. No me explico cómo puede ser que mis resultados hayan mejorado por esto".

En el campo demócrata, la ex secretaria de Estado se impuso a su contrincante, el senador por Vermont, Bernie Sanders, en el estado clave de Florida, además de lograr victorias en Ohio, Illinois y Carolina del Norte.

Bernie Sanders señaló al finalizar la jornada electoral: "Los Estados Unidos son uno de los países más ricos del mundo, pero nadie lo sabe y la razón es que tenemos a gente trabajando en tres y cuatro empleos y padres que no tienen tiempo para pasarlo con sus hijos". El senado resaltó, además, que el motivo por el que Trump no será presidente "es porque los Estados Unidos no aceptarán insultos a mexicanos, musulmanes o mujeres".

El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton vencieron el martes en las primarias de Florida -el estado que más delegados reparte de este nuevo supermartes- y dieron un gran paso para lograr la nominación de sus partidos a la Casa Blanca., quien ganó la primaria republicana enfrente a Marco Rubio -el senador nacido en Miami de padres cubanos-, venció también eny en el estado de, aunque fue sorprendido enpor el gobernador de ese estado,. Con victorias confirmadas en tres estados,, quien llegó a la jornada electoral con 469 delegados,. El magnate ganó al menos 152 delegados en las contiendas del martes; John Kasich, 75 (la mayoría de ellos, por ganar en Ohio), y Ted Cruz, 26. Aún faltan unos 100 delegados por asignar. De esta forma,antes de la convención nacional del partido que se celebrará en Cleveland (Ohio) en julio próximo., quien no logró este martes ninguna victoria según los resultados preliminares, se presentó como el único candidato capaz de superar a Donald Trump, y cargó contra el magnate:. En un esfuerzo para atraer el voto de los seguidores de Marco Rubio, el senador por Texas señaló, además:, gobernador de Ohio, quien logró una victoria crucial sobre el multimillonario en las primarias de su estado, agradeció a sus seguidores y. El aspirante a la Casa Blanca relató, además, que al entrar en un restaurante el mismo día de las primarias, la gente que allí se encontraba "empezó a celebrar"., dijo el republicano.felicitó a Donald Trump "por su gran victoria en Florida", y anunció su salida de la carrera presidencial. "Trabajamos muy fuerte, lo más que pudimos. Desde un punto de vista político, lo más fácil hubiera sido sumarle más frustración y angustia a la gente, pero yo decidí hacer las cosas de otra manera. Eso hubiera sido lo más fácil para ganar", reconoció. "Les pido a los norteamericanos que no caigan en el miedo y la frustración, podemos disentir, pero somos gente con esperanza", aseguró el senador por Florida, quien remató:Con victorias confirmadas en cuatro estados, Clinton, quien llegó a la jornada electoral con 768 delegados,. La ex primera dama ganó este martes al menos 326 delegados, mientras que Sanders, 220. Aún faltan por asignar los delegados del estado de Missouri. De esta manera,del partido.aseguró ante sus seguidores: "Nos estamos acercando a la nominación del Partido Demócrata y a una victoria en las elecciones de noviembre". La ex secretaria de Estado agregó: "Usted votó para que mañana sea mejor que ayer". La ex secretaria de Estado atacó a su rival del bando republicano, Donald Trump:Tomado de Infobae