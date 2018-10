16, Marzo, 2016 16, Marzo, 2016 8:46 a.m. 8:46 a.m.

PUTIN CRITICA A LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS RUSAS POR LOS ESCÁNDALOS DE DOPAJE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, criticó hoy a su ministro de Deportes, Vitali Mutkó, y a otras autoridades deportivas por no reaccionar a tiempo a la prohibición del Meldonium y por inventarse "conspiraciones" para justificar sus fallos. "No hay que politizar ni promover teorías conspiratorias", se dirigió Putin a Mutkó, para quitarse la responsabilidad por no advertir con tiempo a los deportistas, entre ellos la tenista María Sharápova, de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había incluido el fármaco cardiovascular en su lista de sustancias prohibidas. El jefe del Kremlin recriminó a Mutkó que las autoridades no hayan reaccionado "oportunamente a las decisiones tomadas" en la AMA. "Lo que hay que hacer no es llorar ni sollozar por cualquier cosa, sino ganar, y hacerlo con una clara ventaja para que no haya dudas", recalcó Putin. Un centenar de deportistas rusos de elite han dado positivo por consumo de Meldonium en las últimas semanas en un nuevo escándalo de dopaje masivo que ha salpicado a todo el deporte profesional de este país. "Es obvio que nuestros dirigentes deportivos dejaron pasar este asunto y no actualizaron a tiempo las listas correspondientes (de sustancias prohibidas)", subrayó Putin. Tras resaltar que las autoridades rusas han condenado en numerosas ocasiones cualquier forma de dopaje, exigió al Gobierno que tome todas las medidas pertinentes "para que no se repita nada semejante" en el futuro. Al mismo tiempo, afirmó que los logros de los deportistas rusos "no pueden ponerse en duda por ningún escándalo". END