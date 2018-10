13, Abril, 2016 13, Abril, 2016 9:43 a.m. 9:43 a.m.

PRECIO DEL BARRIL DEL PETROLEO CAE NUEVAMENTE

Los precios del crudo cayeron el miércoles desde máximos de cuatro meses en una jornada de gran volatilidad, ya que comentarios del ministro de Energía de Rusia aumentaron las dudas de que una reunión en Doha para discutir el congelamiento de la producción tenga un resultado positivo. * Los valores retrocedieron después de que Reuters reportó que su ministro Alexander Novak dijo en un encuentro a puertas cerradas que un acuerdo el domingo en Doha sobre un congelamiento de la producción tendrá un marco laxo con pocos compromisos detallados. * Las perspectivas de un acuerdo entre productores de la OPEP y países que están fuera del cártel han impulsado al crudo en las últimas semanas, pero analistas dijeron que incluso si se logra un acuerdo, hará poco para restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. * Los precios del referencial Brent bajaron 51 centavos, o un 1,14 por ciento, a 44,18 dólares por barril, mientras que el crudo WTI de Estados Unidos cedió 41 centavos, o un 0,97 por ciento, a 41,76 dólares. * Las noticias desde Moscú se conocieron tras datos que mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos subieron en 6,6 millones de barriles la semana pasada a 536,53 millones de barriles, según la Administración de Información de Energía (EIA), en comparación con las expectativas de analistas de un alza de 1,9 millones de barriles. * Pero una caída mayor a lo esperado en los inventarios de gasolina y una disminución en el bombeo en Estados Unidos redujo el impacto del alza de las existencias del crudo. Los volúmenes de gasolina bajaron en 4,2 millones de barriles a 239,76 millones, en comparación con las proyecciones de analistas de un descenso de 1,4 millones de barriles. * Más temprano en el día, el mercado perdió más de un 2 por ciento, tras los comentarios del ministro del Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, quien dijo a un diario local que el reino mantenía su postura de no recortar sus niveles de producción. * En tanto, el ministro de Petróleo de Irán dijo que no planea asistir a la reunión de Doha y que enviará a un representante en su lugar. El país ya ha dicho que no participará en un eventual acuerdo para congelar la producción de petróleo en los niveles vistos en enero. REUTERS