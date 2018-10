22, Abril, 2016 22, Abril, 2016 8:10 a.m. 8:10 a.m.

RACIONAMIENTO ELÉCTRICO NO AFECTARÁ A CARACAS

Caracas, "por ser la sede de los poderes públicos", no será incluida en el "Plan de Administración de Cargas" eléctricas que comenzará el próximo lunes informo el Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela Luis Motta Domínguez, a El ministro afirmó en su cuenta de la red social Twitter que a hospitales, aeropuertos, cuerpos de seguridad y al Distrito Capital, al que pertenece la Gran Caracas, "por ser la sede de los poderes públicos, no se les aplicará el plan" anunciado para combatir los efectos de la sequía que afecta al país. El ministro anunció el jueves que el "Plan de Administración de Cargas" comenzará el lunes 25 de abril y se extenderá por 40 días con cortes de energía de cuatro horas diarias. La suspensión del suministro eléctrico tendrá cinco horarios diferentes y se aplicará por zonas geográficas, aunque también puede haber cortes "por razones fortuitas", como cortocircuitos o sabotajes, alertó Motta en una alocución televisada. El Gobierno asegura que el mayor consumo se da en el sector residencial, por lo que las restricciones impuestas a los centros comerciales -limitados a laborar por siete horas diarias o contar con plantas eléctricas y otras medidas, como la reducción de la jornada laboral de gran parte de los empleados públicos a solo cuadros días por semana, no han sido suficientes hasta el momento Fuente:Terra