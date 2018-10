VICENTE FOX ARREMETE NUEVAMENTE CONTRA DONAL TRUMP

2:28 a.m.

El expresidente mexicano ahondó en sus críticas hacia el aspirante republicano por su insistencia de construir un muro fronterizo que sería pagado por los mexicanos.

Después de disculparse por las duras palabras utilizadas contra el magnate republicano, el expresidente mexicano Vicente Fox volvió a arremeter contra Donald Trump en una entrevista con CNN en Español."Como el pez muere por la boca. (Trump) va a morir políticamente por bocón", dijo Fox, en entrevista con Mario González."Eso no se puede, ni en términos económicos ni en términos internacionales, es una tontería, y aunque se pudiera, no lo vamos a permitir", dijo el exmandatario, al respecto. "Él se lo va a cobrar a los americanos". En una entrevista con la cadena Fox, Trump no tardó en contestarle: "Sí, prepara tu dinero, porque lo vas a pagar", dijo el virtual candidato republicano a las elecciones de noviembre. Fox, quien gobernó México entre 2000 y 2006, también criticó al magnate por su visión de la economía mundial, sus comentarios sobre bombas nucleares y hasta el "platillo mexicano" que el magnate presumió en Twitter por motivo del Cinco de mayo. Fuente:CNN