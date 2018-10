06, Junio, 2016 06, Junio, 2016 5:24 a.m. 5:24 a.m.

OBAMA VISITARÁ ESPAÑA EL PRÓXIMO 9 DE JULIO

Después de años de aplazamientos, el presidente de Estados Unidos Barack Obama viajará a España. La visita, que es la primera a este país durante su presidencia, se desarrollará entre 9 y 11 de julio, después de la cumbre de la OTAM en Polonia. Obama tiene previsto reunirse con el Rey Felipe VI y con Mariano Rajoy, presidente en funciones. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, explicó en un comunicado que el viaje “subrayará la cooperación robusta en seguridad, la sólida relación política y económica, y los vínculos duraderos entre pueblos”. La Casa Blanca no cita por su nombre al presidente en funciones. El comunicado del ministerio español de Exteriores sí menciona a Mariano Rajoy. También explica que la visita responde a una invitación del Rey. El viaje a España era una de las tareas pendientes de Obama antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En abril, habló en Washington sobre esta posibilidad con el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo. El ministro dijo entonces que el hecho de que no hubiese un gobierno con plena capacidad podía desaconsejar la fecha de julio. Será un encuentro entre un presidente español en funciones y un presidente de Estados Unidos a punto de marcharse: ambos saben que, en unos meses, será otros los interlocutores de ambos países: Rajoy y el sucesor de Obama, u otro presidente español y el sucesor de Obama. Una victoria de Hillary Clinton, probable candidata demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, daría continuidad a la relación con España. Una victoria del republicano Donald Trump podría alterar profundamente la relación. Trump ha amenazado con retirar la protección de EE UU a sus aliados si no pagan más dinero para su defensa. Fuente:ElPais