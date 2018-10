03, Julio, 2016 03, Julio, 2016 9:51 a.m. 9:51 a.m.

MADURO LLAMA AL DIÁLOGO PARA GANAR TIEMPO Y EVITAR REVOCATORIO

El opositor venezolano Henrique Capriles aseguró este domingo que la razón por la que el presidente de su país, Nicolás Maduro, promueve un diálogo con la oposición es para ganar tiempo y evitar el referendo revocatorio con el que pretenden cesar su mandato. El diálogo “no es para resolver los problemas, es para ver cómo compra tiempo para evitar la solución a la crisis política que es el revocatorio, cómo logra salirse del revocatorio, cómo trata él de marearnos, para eso es que llama al diálogo”, dijo Capriles, el principal promotor del referendo, en una entrevista con el canal privado Televen. Según el también gobernador del estado Miranda (centro) es también esta la razón por la que Maduro ha decidido restablecer sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a través de una serie de reuniones con representantes del Gobierno estadounidense. “Para eso es que le dice a Estados Unidos que quiere restablecer relaciones (…) todo es para tratar de lavarse la cara“, indicó Capriles. Para el dirigente opositor instalar un diálogo con el Gobierno en el que pueda sentarse la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) solo “depende del Gobierno”. “Quién nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo los venezolanos, quién ha bloqueado la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), quién ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia para dejar prácticamente sin ninguna posibilidad de hacer nada a la AN”, indicó el opositor que atribuye estas responsabilidades al jefe del Ejecutivo. Asimismo el opositor se refirió a las gestiones del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador de ese diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que está en fase exploratoria. “Yo creo que el expresidente Rodríguez Zapatero podrá formar parte de esos mediadores, pero no puede ser quien lidere a los mediadores”, dijo el opositor que justificó esta opinión asegurando que el político español “está en contra de la solución democrática que hemos planteado”. Rodríguez Zapatero, junto al expresidente Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) forma parte de la delegación de mediadores designados por la Unasur para gestionar esas virtuales conversaciones que no han pasado de la fase exploratoria. Fuente: EFE