13, Julio, 2016 13, Julio, 2016 10:32 a.m. 10:32 a.m.

ITALIA INVESTIGA CAUSAS DEL ACCIDENTE FERROVIARIO QUE DEJÓ 25 MUERTOS

Italia buscaba entender este miércoles el accidente ferroviario que dejó al menos 25 muertos en la región de Apulia, mientras continúa la identificación de las víctimas. Este es uno de los peores accidentes ferroviarios ocurridos en la región de Apulia, y las razones del choque frontal entre dos trenes sigue siendo un misterio. Varios responsables de la policía y de la empresa de ferrocarriles sólo se limitaron a decir que uno de estos trenes no debía estar en esta vía única, en el momento del accidente. Matteo Renzi, jefe del gobierno italiano, prometió que se aclararán las causas de la tragedia. "No vamos a detenernos hasta que se conozcan las causas del accidente", dijo Renzi. Por su parte, el presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó que este es un accidente inadmisible y exigió que se establezcan con exactitud las responsabilidades. "Hemos contabilizado 25 muertos y dos personas cuyos cadáveres no han sido hallados. Hay además 50 heridos", dijo el miércoles a la AFP la protección civil. Los socorristas trabajaron toda la noche para buscar supervivientes entre los hierros retorcidos del tren.