22, Agosto, 2016 22, Agosto, 2016 6:30 a.m. 6:30 a.m.

RETIRAN 40 CUCHILLOS DEL ESTÓMAGO DE UN HOMBRE EN LA INDIA

Un hombre en la India pasó dos meses tragando cuchillos y doctores le retiraron 40 de su estómago en una operación quirúrgica de cinco horas, según el médico que dirigió la operación. "Tenía un impulso salvaje de consumir metal. Incluso para nosotros, cirujanos con experiencia, fue aterrador", dijo el doctor Jatinder Malhotra a CNN. "Estábamos tan nerviosos... un pequeño error podría haber terminado con la vida del paciente. En mis 20 años de práctica, nunca he visto algo así", expresó Malhotra. Malhotra dijo que encontraron cuchillos plegables, algunos de ellos abiertos, y que otros incluso se habían comenzado a oxidar y se rompieron. El paciente, de 42 años y padre de dos hijos, dijo a CNN que se siente mucho mejor. "Siento haber decepcionado a mi familia. Voy a estar siempre agradecido a los médicos y personal del hospital por salvar mi vida", dijo. "No sé por qué me tragué los cuchillos", dijo el paciente a CNN. "Me gustó su sabor y era adicto... así como las personas se vuelven adictas al alcohol y otras cosas, mi situación era similar", explicó el paciente.