29, Agosto, 2016 29, Agosto, 2016 6:34 a.m. 6:34 a.m.

ROUSSEFF COMPARECE EN JUICIO POLÍTICO EN SU CONTRA

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, compareció este lunes en el Senado, para defenderse en el juicio político que se sigue contra ella. "No he cometido ninguno de los delitos de los que se me acusa", dijo la presidenta suspendida. "Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está tranquila. No tengo nada que esconder". "Las pruebas muestran que las acusaciones en mi contra no son reales", dijo Rousseff. "Se juega aquí todo lo que hemos conquistado en los últimos 13 años". Rousseff es acusada de modificar ilegalmente cuentas antes de su reelección en 2014 para ocultar un déficit en el presupuesto y seguir financiando programas sociales populares. Fue suspendida de todas sus funciones en mayo y fue reemplazada por su antiguo socio de gobierno, Michel Temer, un hombre al que se le acusa de apuñalarla por la espalda. La votación final se espera para el martes. La acusación debe ser ratificada por 54 votos o dos tercios de la mayoría de 81 senadores. Si la votación pasa, Temer se convertirá en el nuevo presidente del país, hasta las elecciones generales de 2018. Por desgracia para él, junto con las llaves del palacio presidencial en Brasilia, heredaría una economía en recesión. Fuente: CNN.