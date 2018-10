12, Septiembre, 2016 12, Septiembre, 2016 1 p.m. 1 p.m.

QUIEREN DEMOLER LA CASA NATAL DE HITLER

El candidato de ultraderecha a la presidencia de Austria quiere demoler la casa donde nació Hitler y mejorar las relaciones con la comunidad judía, según declaraciones publicadas este domingo. "Bueno, las únicas opciones son convertir (el lugar) en un memorial o demolerlo. Si me preguntas, yo preferiría demolerlo", declaró el candidato del FPÖ, Norbert Hofer, a la agencia de prensa austriaca en una entrevista. Este año, el gobierno austriaco aprobó una ley para expropiar de manera constrictiva la casa, situada en Braunau am Inn, en el norte de Austria, donde nació el dictador nazi en 1889, con el fin de evitar que el lugar se convierta en un lugar de peregrinación. Sin embargo, no está claro lo que ocurrirá. El edificio tiene un estatuto de sitio protegido no relacionado con Hitler, por lo que podría ser difícil demolerla. Hofer también afirmó que quería mejorar sus relaciones con la organización de la comunidad judía de Austria, el IKG, que representa a 15 mil personas. Fuente: Infobae.