13, Octubre, 2016 13, Octubre, 2016 2:14 a.m. 2:14 a.m.

SURGEN MÁS DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL CONTRA TRUMP

El escándalo en Estados Unidos sigue viento en popa tras nuevos escándalos entorno al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Al menos tres mujeres más han decidido dar la cara y denunciar lo que Donald Trump asegura que nunca ha hecho: que en algún momento las acosó sexualmente. Las acusaciones, realizadas a través de la prensa estadounidense, amenazan con descarrilar aún más la carrera del candidato presidencial republicano, quien ha rechazado las alegaciones como una “ficción” que, dice, no persigue más que beneficiar a su rival, Hillary Clinton. Trump tuvo el domingo la oportunidad de decir la verdad sobre su controvertida relación con las mujeres, después de un fin de semana de críticas y abandonos entre las propias filas republicanas por la filtración de una conversación de 2005 en las que se le escucha vanagloriarse de besar a mujeres sin su permiso y hasta de tocarles sus genitales, una actitud ampliamente denunciada como acoso sexual. Pero ante los millones de espectadores que seguían el segundo debate presidencial con su rival demócrata, Hillary Clinton, Trump insistió en que no se trató más que de “palabras”, de una “conversación de vestuario” tras la que no se escondían hechos de verdad. “No, no lo he hecho”, declaró con firmeza cuando el moderador le preguntó si había realizado esos actos. Según una investigación del diario The New York Time, los nuevos testimonios se unen al goteo de denuncias que desde hace días —y hasta meses— hacen mujeres que en algún momento en las últimas décadas tuvieron algún tipo de relación con el magnate, dicen lo contrario. Según el Times, cuando una de sus periodistas habló el martes por la noche por teléfono con el candidato republicano para contrastar las acusaciones de estas dos mujeres, este negó los sucesos y, muy “agitado”, acusó al diario de inventarse esas historias para dañarlo. “Eres un ser humano despreciable”, le espetó a la periodista, de acuerdo con el rotativo. El País