TRUMP ACUSA AL MEXICANO CARLOS SLIM DE CONSPIRAR CON CLINTON

El candidato republicano a la Casa Blanca,acusó este viernes al empresario mexicano Carlos Slim de injerencia en la campaña electoral de Estados Unidos. Trump cree que Slim, accionista del diario The New York Times y donante a la fundación filantrópica de la familia de la candidata demócrata,, participa en un complot internacional para destruir sus ambiciones presidenciales. La conspiración se encontraría detrás de la reciente avalancha de acusaciones contra Trump por acoso sexual, según esta teoría no demostrada. "Los reporteros delno son periodistas", dijo Trump en un mitin Greensboro (Carolina del Norte). "Son lobistas corporativos para Carlos Slim y Hillary Clinton". Después de mencionar la posibilidad de que empresas extranjeras "decidan los resultados [electorales]", añadió: "No podemos permitirlo. No lo permitiremos". Slim, además, posee el 16% de acciones de, el diario que esta semana ha publicado varios testimonios de mujeres que dicen haber sido agredidas por Trump. Y ha donado entre 250.000 y 500.000 dólares a la Fundación Clinton, uno de los flancos débiles de la candidata Clinton, por los posibles conflictos de intereses que pudo crear cuando ella era secretaria de Estado.El argumento de Trump es que los vínculos de Slim con The New York Times y la Fundación Clinton explican su voluntad de ayudar a Clinton en la campaña. Un asesor anónimo de Trump citado por el Wall Street Journal sostiene que, al señalar a Slim como uno de los cerebros de la operación para derribarle, podía atacar a The New York Times como una empresa “fracasada” que no ha tenido más remedio que ser “rescatada” por un “extranjero”. EL PAÍS