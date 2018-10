¿POR QUÉ TRUMP CANCELÓ LA FABRICACIÓN DE SU AVIÓN PRESIDENCIAL?

Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de diciembre de 2016

El presidente electo de losordenó en un tuit cancelar la orden a la compañía Boeing para fabricar un nuevo modelo del avión presidencial Air Force One, al considerar que los costos "están fuera de control"."Boeing está construyendo un nuevo Air Force One 747 para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, más de 4.000 millones de dólares. ¡Cancelen el pedido!", ordenó Trump en un mensaje publicado en Twitter. El tuit provocó la caída de las acciones de Boeing en Wall Street, según el diarioTrump considera que el coste del programa es "ridículo". "Queremos que Boeing gane mucho dinero, pero no tanto", añadió el presidente electo en declaraciones a la prensa en la Trump Tower en Nueva York. Todavía no está muy claro de dónde saca Trump la cifra de los 4.000 millones de dólares del coste del programa para los nuevos Air Force One y si podrá cancelar el contrato que la administración Obama ya aprobó para sustituir a los dos obsoletos aviones presidenciales. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se limitó a afirmar ante los periodistas que "alguna de las cifras" aportadas por Trump "no parecen reflejar la naturaleza del acuerdo financiero entre Boeing y el Departamento de Defensa".