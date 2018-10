DDHH CALIFICA A TRUMP DE "RACISTA"

Lee más: TRUMP NIEGA HABER DESCALIFICADO A HAITÍ Y ACUSA A LOS DEMÓCRATAS DE MENTIR

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó esta mañana de "racistas" los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre El Salvador y Haití, que dijo que son "agujeros de m…". "Estos comentarios del presidente de Estados Unidos son sorprendentes y vergonzosos. Lo siento, pero no pueden ser definidos de otra manera que como racistas", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville. "No se puede rechazar un país entero o un continente como agujeros de porquería, cuyas poblaciones enteras, que no son blancas, no serán bienvenidas", agregó.Trump, criticó el jueves la llegada de inmigrantes de algunos países como El Salvador y Haití. El Mandatario sugirió entonces que Estados Unidos debería traer a más inmigrantes de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles, de acuerdo con el The Washington Post. "El comentario positivo sobre Noruega subraya el sentimiento (racista) muy claramente", puntualizó el portavoz del Alto Comisionado. Según Colville, estos comentarios de Trump no son aislados y se enmarcan en un posicionamiento claramente xenófobo del presidente estadounidense.

