MICHELLE OBAMA REVELA QUÉ LE REGALÓ MELANIA EL DÍA DE LA TOMA DE POSESIÓN DE TRUMP

El misterio de la elegante caja que Melania Trump regaló a Michelle Obama el día que el nuevo presidente llegó a la Casa Blanca para tomar posesión de su cargo el año pasado fue finalmente revelado. Lo que había dentro de la enigmática caja celeste con un lazo blanco fue confesado en la primera entrevista que la ex primera dama estadounidense concedió desde que su esposo dejó la Presidencia de Estados Unidos. El regalo, que dejó a Michelle desconcertada por no saber qué hacer con él delante las cámaras, había sido un secreto hasta esta semana, cuando Michelle apareció en el 'show' televisivo de la presentadora Ellen DeGeneres.La ex primera dama explicó que aquel encuentro fue un evento cuidadosamente preparado. "Hay todo ese protocolo. Te dicen 'vas a hacer esto, ellos van a estar en ese lugar'. Y nunca antes has recibido un regalo, entonces yo estaba como 'bueno, ¿qué se supone que hago con este regalo?", dijo en la entrevista. Recuerda que aquel fue un momento incómodo, puesto que "todos se habían ido, no había nadie del personal", mientras que las dos parejas debían posar para fotos. En ese momento, su marido, Barack Obama, salvó la situación: "Tomó la caja y se la llevó adentro". A la pregunta acerca de qué había en el interior del regalo, respondió, desvelando el misterio: "Era un marco (para fotos) encantador”.

