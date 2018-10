MUERE HIJO DE EX PRESIDENTE HONDUREÑO

El hijo del ex presidente de Honduras Profirió Lobo, falleció en la comunidad de la Empanizada Juticalpa, Olancho. Cristian Bulnes Galán era el hijo del ex presidente, quién tenía problema con el alcohol, deja en la orfandad a 5 hijos. Las autoridades presumen que murió a causa de una intoxicación alcohólica. En el año 2014 Bulnes enfrentó cargo por violencia intrafamiliar y amenazas en perjuicios de su ex novia. Tres años después vuelve a enfrentar cargos por conducir en estado de ebriedad provocando un accidente en Tegucigalpa. El ex presidente lobo viajará en las próximas horas a Olancho para asistir al velorio y posteriormente al entierro de su hijo.

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!