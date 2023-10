Presidente de México explica por qué otorgó asilo político a Evo Morales

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue él quien dio la instrucción de ofrecer asilo político a Evo Morales, luego que renunció a la Presidencia de Bolivia.

“Yo entiendo que exista alguna inconformidad de los conservadores de México, por eso, he insistido mucho de que existe el conservadurismo en México, como existe el agrupamiento liberal… respeto el derecho a disentir, pero también quiero que entiendan que estamos encabezando una transformación que no vamos a seguir el camino trillado de siempre… En este caso decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo, es un timbre de orgullo, por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, a las Fuerzas Armadas… acerca de lo que tendrá que venir, ya vamos a ir hablando, no vamos nunca a esconder nada y también que quede claro, yo di la instrucción de ofrecer el asilo”. aseguró López durante una rueda de prensa este martes 12 de noviembre, previo a la llegada de Morales.

A esperas de la llegada de Morales, el mandatario López aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sería quien diera a conocer toda la información sobre la llegada a México del expresidente de Bolivia.

Ebrard aseguró que la presidencia había decidido trasladar a Morales en un avión militar mexicano para asegurarse de que la vida del exmandatario no corriera ningún peligro. En su cuenta de Twitter señaló que la vida de éste estaba a salvo.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

"Ya a él le tocará brindar su versión de los hechos, eso no le corresponde al gobierno de México", dijo Ebrard al referirse de la llegada de Morales, tras recibir el asilo político.

Según Ebrard se calcula que entre las 11:00 y 11:30 AM llegue Morales al país, y definió que sería él quién recibiría a el exmandatario, pero no confirmó si habría rueda de prensa a su llegada, puesto que "han considerado los días díficiles que ha pasado Morales", y dejarán a su disposición una posible conferencia de prensa.