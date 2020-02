Trump: Irán 'pagará precio muy alto' si se pierden vidas en instalaciones de EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes, a través de Twitter, que Irán será responsable de las vidas perdidas en los ataques contra cualquier instalación de Estados Unidos.

"....Irán será plenamente responsable de la pérdida de vidas o daños ocasionados en cualquiera de nuestras instalaciones. ¡Pagarán un PRECIO MUY GRANDE! Esto no es una advertencia, es una amenaza. ¡Feliz año nuevo!", escribió el mandatario estadounidense.

The U.S. Embassy in Iraq is, & has been for hours, SAFE! Many of our great Warfighters, together with the most lethal military equipment in the world, was immediately rushed to the site. Thank you to the President & Prime Minister of Iraq for their rapid response upon request....