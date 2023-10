En el mismo espacio, el jefe de Unidad Nacional y también posible candidato a la Presidencia, Samuel Doria Medina, dijo que a él no le perjudica la candidatura de Añez como le afectará a otro candidato presidencial del oriente boliviano (en alusión a la del ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho). “Si ella decide hacerlo habrá una fiesta de Evo Morales en Buenos Aires. Lo que sí me preocupa es que habrá una crisis de gabinete de ministros a solo dos meses de Gobierno, y me inquieta lo que pase con los vocales electorales que fueron elegidos por ella”, sostuvo.