Últimas cifras de la expansión del virus, qué es, cómo se transmite, cuál es la población más vulnerable y dimensiones del contagio en el mundo

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, surgido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, continúa atravesando fronteras. La epidemia, una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años cuyas consecuencias son todavía impredecibles, se ha extendido por al menos 140 países y afecta unas 180.000 personas, de las que más de 7.000 han perdido la vida. En España, el número de casos positivos con Covid-19 supera los 11.000, el segundo más alto de Europa solo por detrás de Italia, repartidos en todas las comunidades autónomas. Más de 500 afectados han muerto

Casos de coronavirus en España por comunidades

Se recogen los casos una vez han sido confirmados por el Ministerio de Sanidad y las CCAA

En España, el coronavirus está en crecimiento exponencial. Los casos pasaron de 2 a 100 en una semana, la siguiente, de 100 a 1.000 y de 1.000 a 4.000 en cuatro días

El Consejo de Ministros decretó el pasado sábado el estado de alarma para limitar al máximo el movimiento de los ciudadanos. Todo el país ha quedado formalmente cerrado, un gigantesco aislamiento en sus casas de más de 47 millones de personas, que solo podrán salir a la calle en soledad, según el presidente, Pedro Sánchez, para trabajar y comprar comida, medicamentos o artículos básicos. Pero desde el lunes también han quedado clausuradas las fronteras terrestres, después de que España suspendiera el tratado de Schengen para contener la expansión del virus. “Solo se permitirá el acceso a españoles, residentes, ciudadanos transfronterizos, personas que acrediten razones de fuerza mayor y personal diplomático”, explicó el ministro Fernando Grande-Marlaska

Mientras tanto, el nuevo coronavirus continúa con su expansión mundial. El mayor número de infectados se encuentra en la provincia china de Hubei, donde el virus fue detectado por primera vez el pasado diciembre, si bien el número de contagiados en Corea del Sur, Irán e Italia —los tres primeros países, después de China, donde el virus comenzó a expandirse— suman más de 51.000 positivos, el 30% del total. Precisamente dos focos descontrolados en estos dos últimos Estados exportaron decenas de casos, que a su vez se multiplicaron

No obstante, Europa es en estos momentos, según la OMS, el epincentro de la pandemia con más de 66.000 contagiados. España, Alemania y Francia son, además de Italia, los países europeos con más casos de personas infectadas, aunque otros siete ya superan el millar de contagiados. En América, Estados Unidos es el país más afectado con más de 4.600 positivos, aunque el virus poco a poco también va alcanzando a los países latinoamericanos. En Brasil ya superan los dos centenares y en Chile suman 156

Estas son las certezas e incertidumbres sobre el virus y la enfermedad asociada:

1. Qué es el virus y cómo se contagia

El SARS-CoV-2 es un coronavirus, una extensa familia de virus que afectan al ser humano y varias especies de animales. Hasta el momento, se habían identificado seis que pudieran enfermar a una persona: cuatro que causan el resfriado común, el del SARS (surgido en 2002 también en China) y el del MERS (en 2012, en Arabia Saudí). El nuevo coronavirus de Wuhan afecta a las vías respiratorias y puede provocar desde un cuadro leve, con tos seca y fiebre, a síntomas mucho más graves, como insuficiencia respiratoria aguda y neumonías que pueden ocasionar la muerte

Todavía no se ha podido determinar con precisión el mecanismo de contagio, aunque la hipótesis más aceptada por analogía con otras infecciones similares es que la transmisión entre humanos se produce por el contacto con secreciones que el portador del virus genera al toser o estornudar. Los científicos creen que es posible infectar a otra persona durante el periodo de incubación, es decir, cuando todavía no se presentan síntomas, pero este extremo tampoco ha sido corroborado. En cuanto al contagio entre animales y humanos, no se ha conseguido identificar la especie desde la que el virus saltó a una persona

Contagio

El R0 es el número reproductivo de una enfermedad que indica su índice de contagio.

El coronavirus tiene un R0 de 2,68 según la revista científica Lancet, es decir, cada persona contagiada llega a contagiar a 2,68 personas, un índice relativamente alto

2. Letalidad de la enfermedad

El porcentaje de fallecimientos por la enfermedad Covid-19 oscila entre un 2% y un 4% en China y alrededor de un 0,7% fuera del país asiático, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellos, el mayor porcentaje se sitúa en las franjas de edad más altas. Los datos hasta ahora conocidos revelan que el nuevo virus es más contagioso y probablemente más letal que la gripe

3.Incidencia según la edad

El mayor número de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero es el grupo de los mayores de 60 años lo que concentran la mayor mortalidad

