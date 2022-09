Cetcam: “Nicaragua vive un desplazamiento forzado disfrazado de migración”

Elvira Cuadra detalló que estas oleadas migratorias son un “desplazamiento forzado” y que las cifras migratorias de los últimos años muestran preocupación a nivel internacional

La socióloga Elvira Cuadra, representante del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), detalló que Nicaragua vive un flujo migratorio forzado, en referencia al exilio de miles de nicaragüenses que buscan en otros países una oportunidad para laborar.

“Durante los últimos 4 años, el flujo de migración de nicaragüenses a diferentes destinos, principalmente a Costa Rica, Estados Unidos y España se ha incrementado significativamente, esto tiene una relación directa con la crisis sociopolítica que está viviendo el país, así como los efectos de la pandemia y la crisis economía que se ha generado en medio de las dos crisis”, destacó Elvira Cuadra al presentar un informe sobre la migración nicaragüense.

Para la representante del Cetcam, estas oleadas migratorias “se trata de desplazamiento forzados” y además explicó que las cifras migratorias de los últimos años muestran preocupación a nivel internacional.

“Esto no es casual, tiene que ver con una serie de situaciones que son los que motivan a los nicaragüenses a salir del país, arriesgando la vida de ellos y de sus familiares, atravesando una cantidad de penurias que incluyen muchas veces secuestro de parte de crimen organizado en México y en otros países, así como violaciones a los Derechos Humanos de parte de las autoridades de los países por los que transitan”, destacó Cuadra.

Elvira Cuadra también explicó que los desplazamientos de los nicaragüenses han sido motivados por la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, en donde el régimen mantiene persecución y asedio en contra de la Iglesia Católica.

“Las motivaciones en una gran parte tienen que ver con situaciones políticas, en otras tienen que ver con la angustiante situación económica que tienen las familias en Nicaragua y en otros casos tiene que ver con las incertidumbres políticas que vive el país”, agregó.

Crece flujo migratorio

Durante la presentación del informe titulado “Desplazamiento forzado disfrazado de migración en Nicaragua”, observó que la migración nicaragüense ha crecido a niveles exorbitantes.

“Este flujo de migración ha crecido hacia Costa Rica, en el año 2017 se registraron 3 mil solicitudes de refugio de parte de las autoridades migratorias, ya en el 2021 eso había crecido 52 mil 900 nicaragüenses y solo en los primeros meses del 2022 hasta abril de este año, se alcanzaba los 25 mil 600 nicaragüenses solicitado refugio en Costa Rica”, puntualizó Elvira Cuadra.

Con la migración de los nicaragüenses, el país está perdiendo a su mano de obra joven, lo que afectará al desarrollo de la nación, mencionó la socióloga.

“El país está perdiendo sus mejores recursos humanos en este flujo de migración forzada o de desplazamiento forzado, son personas jóvenes que tienen un futuro por delante y muchas veces son familias recién forzadas”, detalló.

En cuanto al crecimiento de las remesas familiares, Elvira Cuadra señaló que “esto solo sirve para que las familias puedan subsistir, porque no producen desarrollo y se pierde más en el personal calificado que deja el país que lo que recibe en remesas, de tal manera que el futuro de Nicaragua queda comprometido con este enorme flujo de desplazamiento forzado que se está produciendo en los últimos 4 años y no va a cambiar mientras no cambien las condiciones sociopolíticas del país”, finalizó Elvira Cuadra.